Máximo ya es toda una estrella: vea la sesión de fotos que tuvo con Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

Máximo, el hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno , ya es toda una estrella como sus papás. El pequeño fue llevado por la pareja a una sesión de fotos, que quedó registrada en un emotivo video que la influenciadora paisa compartió en su cuenta de Instagram y enamoró a miles.

“Un día de fotos muy bellas. Pronto les compartimos este photo shooting”, escribió Luisa Fernanda W en la publicación.

Pipe Bueno resaltó la hermosura de su bebé en lo que, al parecer, fue una jornada maratónica para los tres.

“Lo que no saben es la misión detrás de esas fotos. ¡Jajajajaja! ¡Qué cosa más ‘AMOCHA’!”, dijo el cantante de música popular oriundo de Cali.

El video generó miles de comentarios en los que seguidores de la pareja expresaron el amor que sentían al verlo. Laura Bueno, la tía de Máximo y hermana de Pipe, fue una de esas personas. “¡Aayyy, no! No puedo con tanto. Me muero de amor por ustedes”, señaló.

Es así como Máximo sigue enamorando con su ternura, pero al mismo tiempo se convierte en una celebridad en las redes sociales, como sus papás.