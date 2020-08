“Me apuntaba y se reía”: actor Mauricio Bastidas revela detalles de atraco del que fue víctima

Una semana después de haber sido víctima de un atraco en el centro de Cali y recibir un disparo en el rostro, el actor Mauricio Bastidas reveló detalles del hecho a través del programa La Red de Caracol Televisión.

“Se me acercan, yo estoy chateando en el celular, me jalan el celular, se lo quito y me quedo mirando y me dicen: ‘Pásame el celular’. Se lo suelto, el man se me queda mirando, entonces yo lo vi y el tipo se estaba riendo cuando me estaba apuntando”, dijo.

Agregó que, en ese momento, el sujeto, de manera insistente, le seguí exigiendo que le entregara el celular hasta que le disparó.

“Le digo: ‘Todo bien, todo bien’, y él: ‘Que me lo pases’, y me pegó en la boca y, cuando me pega en la boca, me dice: ‘Pásame la manilla’, y yo tenía las manillas puestas, entonces volteo a mirar y el man parece que pensó que yo iba a reaccionar o algo así y me lo quemó de una”, contó el actor.

El actor Mauro Bastidas manifiesta que el atraco fue en cuestión de segundos, detallando segundo a segundo el incidente que lo dejó con la cara herida

La Policía aseguró que al arma con la que le dispararon a Mauricio Bastidas era de fogueo, que, si es accionada a corta de distancia de una persona, puede ocasionarle la muerte.

“Eso no es letal, pero, si lo pegan bien, un tiro de estos puede matar a alguien”, anotó el artista.

Luego de dispararle, el delincuente, quien se le llevó el iPhone, huyó a bordo de una motocicleta con otro sujeto. “Sí alcancé a verle la cara, yo tengo la sonrisa del man, pero no me acuerdo perfectamente del rostro”, afirmó.

Posteriormente, la reacción de Bastidas fue echarle seguro al carro en el que iba y salir corriendo hacia el Hospital San Juan de Dios, ubicado cerca del lugar del atraco.

“Llegué hasta la clínica por mis propios medios, son dos cuadras y media más o menos, y yo con la herida bañada en sangre y tambaleando. Sentía que me iba a caer en cualquier momento con el susto, el shock. Se me hizo eterno ese camino”, aseguró.

El arma que se utilizó para este atracó se trataba de un arma traumática, el actor explica el alcance de este artefacto y los minutos que pasó hasta llegar al hospital, eso sí sin dejar a un lado el sentimiento de que podría dejar a su pequeña hija sin su compañía

Una vez en el centro asistencial, Mauricio Bastidas grabó unos videos que hizo virales para que todo el mundo conociera su caso y ayudara a dar con el paradero de los delincuentes.

El hecho ocurrió el pasado 30 de julio de 2020 y, desde entonces, también ha tratado de recaudar dinero para una cirugía de reconstrucción facial. Sin embargo, un médico conoció su testimonio y lo ayudará.

Luego de este incidente, Mauro ha tratado de reunir el dinero para poder hacerse la cirugía de su rostro, el Doctor Alan González escuchó su testimonio y lo ayudará para recuperar lo que este suceso le dañó

