“Me casé mucho antes de la póliza”: habló mujer a quien le anularon matrimonio con hombre de 95 años

Asegura que “sí hubo amor” entre ellos, que no se casó por conveniencia y que él le ayudó a formar a sus hijos. Incluso, lleva tatuado su nombre.

Desde Cali, donde vive, la mujer a quien la Corte Suprema de Justicia le anuló el matrimonio con un nonagenario rompió hoy su silencio y habló con Noticias Caracol de cómo fue su relación con un hombre de 95 años.

Publicidad

El matrimonio de la mujer con don Anatolio Cerón fue en el año 2006 y, en ese entonces, ella tenía 28 años. Ese momento quedó plasmado en una fotografía donde los dos lucen sonrientes y él, pese a su avanzada edad, se ve lleno de salud.

“Mi madre fallece, yo quedo embarazada muy adolescente, tengo a mis dos hijos, y, en su momento, el padre de ellos no me responde. Entonces, él fue el apoyo tanto moral como económico para mis hijos y para mí, entonces, ahí comenzó a surgir todo el amor y el apoyo”, afirma la mujer, quien hoy tiene 41 años.

Por ese amor, dice, se casaron en una notaría de Cali. Afirma que no tuvo ningún otro interés y asegura que no fue su esposo quien compró la póliza con Suramericana de Seguros.

“La empresa en la que él trabajó compró una póliza a Suramericana por 151 millones de pesos. Yo, cuando me casé, en ningún momento me imaginé que la empresa fuera a quebrar y a adquirir una póliza con Suramericana, y ahora dicen que fue conveniencia, cuando no fue así”, señala.

Publicidad

Aunque la Corte Suprema de Justicia anuló el matrimonio por supuesta simulación y negó el pago de la póliza, ella asegura que siempre hubo amor entre ellos.

Publicidad

“Sí hubo amor y yo me casé con él mucho antes de existir la póliza, deberían revisar bien el expediente, porque dos juzgados reconocieron que sí hubo un matrimonio y que existe una póliza y que la deben hacer valer”, afirma.

Incluso, a pesar de los años transcurridos, ella lleva, en su piel, el recuerdo de don Anatolio.

“Él me ha marcado mucho, porque fue la persona que, durante muchos años, me ayudó a sacar adelante a mis hijos, que me los ayudó a formar y a ser las personas que son hoy en día, por eso me lo tatué”, explica.

Aunque asegura que durante el proceso ha sido víctima de violencia de género, dice que seguirá con el proceso legal para que Suramericana responda por la pensión que le dejó su esposo, con quien convivió más de 10 años y quien falleció en el año 2009.

Publicidad

En contexto:

¿Está en un matrimonio simulado o por interés? Estas podrían ser las consecuencias legales Matrimonios por conveniencia o simulados no son válidos: Corte Suprema