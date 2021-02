"Me decía que fuera a pasarla rico": deportista sobre expresidente de Liga de Boxeo del Valle

No para el escándalo tras la renuncia de Jaime Cuéllar, expresidente de la Liga de Boxeo del Valle del Cauca , quien es señalado de acosar sexualmente a varias deportistas. En las últimas horas una joven narró cómo fue asediada por ese exdirectivo.

Livia Samir Angulo, boxeadora de 19 años, oriunda de Tumaco, Nariño , habló de su situación con Cuéllar.

“Me decía que fuera a su oficina a pasarla rico, que él me podía dar para pagar el estudio y llevar el mercado a mi casa”, contó.

Según la deportista, los hechos ocurrieron en el 2016, pero fue solo hasta el 2018 cuando se atrevió a denunciar ante la Fiscalía.

“Yo no le había comentado a nadie, me daba miedo porque él me decía que tenía el poder para sacarme adelante y llegar a una selección Colombia, que él me daba el apoyo. Yo no era grosera, no respondía ni le comentaba a otra persona. Yo sabía que entrenaba para nada, pues él era juez de las peleas, me decía que para ser alguien me tenía que acostar con él”, dijo.

La joven de 19 años expresó sus sensaciones tras conocer la renuncia de Cuéllar: “Me siento muy aliviada de que no va a seguir abusando de otras niñas. Me enteré hoy que renunció. Esperamos que la familia de él no quede en el cargo”.

Publicidad

En su cuenta de Twitter, Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, manifestó su rechazo por los casos de presunto acoso, mismos que la tienen “horrorizada”.