“Me decía que íbamos a salir adelante”: El Tambo sigue llorando a las 6 víctimas de la masacre

Los familiares de las 6 personas que fueron asesinadas en la masacre de El Tambo, Cauca, piden celeridad a los forenses de Medicina Legal para que los cuerpos de sus allegados sean entregados de manera ágil y así darles cristiana sepultura.

Además, ellos exigieron a las autoridades que den resultados pronto y capturen a las personas que perpetraron este múltiple homicidio.

María Campo, madre de Yoimar Muñoz, joven asesinado, habló sobre cómo era su hijo en vida y lo último que le dijo antes de ser asesinado.

“El jueves me dijo que iba a trabajar para ayudarme. Me dijo también que no sufriera y que íbamos a salir adelante”, contó la mujer.

Por su parte, Reinel Urbano, familiar de una de las víctimas, pidió justicia y que se esclarezcan las razones por las que mataron a estas 6 personas.

“Queremos que se aclare todo. Necesitamos saber qué pasó y por qué los mataron”, puntualizó el hombre.

Según Elías Larrahondo, gobernador del departamento del Cauca, esta masacre habría sido perpetrada por una estructura de las disidencias de las FARC.

“Sabemos que hay presencia de los grupos armados organizados residuales, en este caso la Jaime Martínez y la Carlos Patiño. Estos son hechos que está investigando la Fiscalía”, reveló el mandatario.