“Me decían que me iban a torturar”: liberaron a Natalia Salazar, joven secuestrada en Cali

Las autoridades de Santiago de Cali confirmaron que fue liberada Natalia Salazar, la joven estudiante que había sido reportada como desaparecida el pasado 17 de agosto de 2020 en el sur de la ciudad.

Se logró gracias a la presión que ejerció el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía. Así lo informó el coronel Henry Mauricio López Cano, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional

“Esta fue una liberación por presión. Desde el primer día que conocimos del evento dispusimos del Ejército, Gaula Militar, CTI de la Fiscalía y el Batallón Militar. Ellos generaron las investigaciones para dar con el paradero de Natalia. Encontramos evidencias como su carro y su reloj”, enfatizó el militar.

Asimismo, el coronel puntualizó que los captores exigieron una gruesa suma de dinero por dejar en libertad a Natalia.

“Ellos en su momento exigieron 90 mil euros, nosotros nos contactamos con la familia. Ellos manifestaron que no tenían la capacidad para pagar”.

“Paré el primer taxi que pasó, lo cogí y llegué a mi casa”

Por su parte, Natalia, ya en libertad y en compañía de sus seres queridos, habló sobre cómo fueron esos angustiosos momentos en los que los criminales la intimidaron y la secuestraron.

“Ellos se montaron a mi carro y me ataron. Siempre estuve dentro de la ciudad, en un barrio popular”, contó la joven.

La liberada relató que sus captores la violentaron y la amedrentaron todo el tiempo.

“Me apuntaban con armas, me decían que me iban a matar, me decían que me iban a torturar si yo no colaboraba. Que ellos sabían todo sobre mí. Al principio hubo muchos forcejeos, yo grité mucho, me ahorcaban, se sentaban encima de mío, me metieron las manos a la boca”, contó.

La liberación de la joven se produjo cuando sus captores la vendaron y la ataron. Posteriormente la subieron a una motocicleta y la dejaron en una vía de Cali.

“Ellos me dijeron que me iban a trasladar, me vendaron y me sacaron en una moto. Me dejaron en una avenida y paré el primer taxi que pasó y lo cogí y llegué a mi casa”, relató.

La liberación de Natalia se dio en la noche del pasado sábado 22 de agosto de 2020. Las autoridades puntualizaron que todavía no hay capturados por este hecho.