“Me dieron el papayazo”: así se escapó adulto mayor secuestrado por supuestos disidentes de las FARC

Se trata de un agricultor cuyo secuestro se produjo el pasado 27 de diciembre en una finca de su propiedad. Por su liberación, exigían una millonaria suma de dinero.

Con signos de agotamiento por la larga caminata, que emprendió luego de burlar la vigilancia de sus captores, Ovidio Caicedo fue encontrado por unidades del Gaula en zona rural del municipio de Sotará, Cauca. Su rapto se había registrado en zona rural de Timbío.

“En una finca de tres hectáreas que había comprado se entraron ellos y dijeron que me necesitaban para llevarme arriba a la montaña, a hablar con un comandante”, dijo.

Aprovechando la presión de la fuerza pública y un descuido de sus captores, el hombre de 62 años emprendió la huida.

“Cuando me dieron el papayazo de que seguro ellos se confundieron o Dios los confundió y los durmió, dije: 'El Señor me guarda'. Entonces, salí y Él me mostró el camino, porque eso donde yo estaba era muy enredado”, explicó.

Una vez localizado por la Policía, el agricultor fue trasladado a un centro asistencial para su valoración médica. Su estado de salud es bueno.

“Con esta información que tenemos y que precisamente veníamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación, seguir con el proceso de judicialización para capturar a esta banda delincuencial”, indicó el coronel Pompy Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán.

Por la liberación de este agricultor, supuestos disidentes de las FARC, que lo tenían en su poder, exigían 200 millones de pesos.

