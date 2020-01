“Me dijo que no tenía frenos”: dramático relato de sobreviviente de choque que dejó 8 muertos

Ella es una de las 11 personas que resultaron heridas en el accidente de un bus escalera en sur del Cauca. El vehículo cubría la ruta Popayán-Tajumbina, Nariño.

Lucelly Paz iba al lado del conductor del bus escalera y, en el puesto, se encontraba con su hijo. Ya un poco más tranquila, cuenta lo que vivieron segundos antes del volcamiento del vehículo a la altura del municipio de Rosas.

“El chofer me dijo que no tenía frenos, yo le dije que me dejara tirar con mi niño y él dijo que no, que me tranquilizara. Lo único que hice fue abrazar a mi niño. Entonces, él se fue al barranco y lo primero que hice, no me importó como estaba yo, fue sacar a mi niño, que estaba en una varilla”, dijo.

El accidente se registró en el sitio conocido como Pan de Azúcar, a solo unos metros de la casa de la ciudadana Lucero Velasco.

“Yo estaba al frente de la casa y miré la chiva que bajaba arreadísima y toda la gente iba gritando y, cuando cayó, la explosión fue durísima”, aseguró la mujer.

Lucelly y su pequeño lograron sobrevivir, pero ocho pasajeros no. Con el apoyo de socorristas y equipos médicos de Timbío, Rosas, La Sierra y El Bordo, fueron rescatados once heridos.

“Tres de ellos niños, con politraumatismos, trauma craneoencefálico y fracturas. Básicamente, esa es la línea de atención”, señaló Jesús Cerón, médico gerente hospital de rosas ESE Centro 2.

Usuarios de este tipo de vehículos les pidieron a las autoridades mayor control para evitar accidentes como este. “Le ponen demasiado sobrecupo de carga, de gente, de todo”, indicó Segundo Paz, familiar de unos de los heridos en el accidente.

La Policía dijo que tanto el vehículo como el conductor tienen los documentos en regla y que la chiva no llevaba exceso de carga.

“Hasta el momento, tenemos nuestro componente de criminalística adelantado todas las actividades de verificación para poder esclarecer este siniestro vial”, afirmó el capitán Mauricio Díaz, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte del Cauca.

Las víctimas del accidente de tránsito son cinco hombres y tres mujeres, quienes serán trasladados en las próximas horas a sus sitios de origen para sus honras fúnebres. La mayoría son oriundas del departamento de Nariño.

