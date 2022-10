“Me falló la justicia”: exnovia de acusado de violación que quedó libre por vencimiento de términos

La diseñadora caleña Johanna Rojas denunció que por vencimiento de términos quedó en libertad su expareja Tomás Velasco, quien está señalado de agredirla y ha sido denunciado por acceso carnal violento.

La joven publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que se muestra temerosa y decepcionada de la justicia colombiana.

Publicidad

“Este hombre quedó en libertad porque el proceso se dilató, muchas de las citas fueron canceladas por él y los jueces encargados”, dijo.

“Tenía la esperanza de que la justicia colombiana hiciera su trabajo. Él va a quedar en libertad, vivimos en la misma ciudad, sabe donde vivo. Sabe toda mi cotidianidad. ¿Quién me garantiza que él no me va a hacer nada?”, agregó.

Aunque el hombre quedó en libertad aún está vinculado al proceso. La próxima audiencia será en marzo y la joven espera que este caso no quede impune.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Publicidad