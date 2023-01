“me ofendió con palabras y luego me pegó”: aumentan denuncias por violencia intrafamiliar y sexual

A raíz de que las denuncias por este tipo de delitos van en ascenso, las autoridades han implementado mejoras que permitan una atención más completa a los afectados.

Una mujer, quien fue víctima de violencia intrafamiliar, decidió acudir a la Fiscalía a denunciar a su actual pareja sentimental.

Publicidad

“Comenzamos con los alegatos, con celos posesivos, él es un hombre muy posesivo, comenzó a dañarme el celular y yo no me dejé, luego me ofendió con palabras, y, por último, después de que tuvimos una fuerte pelea, él me pegó”, relató.

Como ella, hasta la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía en Cali llegan a diario más 50 personas a denunciar casos de violencia sexual e intrafamiliar. Por eso, ahora en la misma sede, las víctimas van a contar con la revisión de un médico legista para agilizar el trámite.

“Medicina Legal para nosotros es supremamente importante, porque vamos a tener en tiempo real que la víctima dentro de la misma URI tenga el médico que le tome las muestras”, manifestó Eufemia Cárdenas, directora seccional de la Fiscalía de Cali.

Lo preocupante es que en el país las cifras de denuncias por estos delitos, van en aumento.

Publicidad

“En el 2019 hemos aumentado 710 denuncias por violencia intrafamiliar y 328 por delitos sexuales”, reveló.

Las autoridades le apuestan a que con el mejoramiento de la ruta de atención a las víctimas, se reduzcan los casos de feminicidios en todo el país.