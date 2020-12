“Me sentí torpe”: conductores rechazan reducción del límite de velocidad en vías de Cali

Hay polémica en Cali por la decisión de reducir los límites de velocidad en los principales corredores viales de la ciudad. Mientras los conductores afirman que esto aumentará los trancones, expertos en movilidad aseguran que la medida evitará accidentes de tránsito.

Antes, el límite de velocidad era de 60 kilómetros por hora, pero ahora se redujo a 50. Varios gremios de conductores de servicios públicos catalogaron esta merma como un baldado de agua fría.

“Hice el ejercicio yéndome por toda la autopista a 50 kilómetros por hora, me tuve que ir por el lado izquierdo porque me pasaban todos los carros. Detrás de mí venía un trancón, me sentí torpe”, expresó John Peñuela, presidente del sindicato de la Mesa Nacional de Taxistas.

Para Herney Gutiérrez, otro taxista, las autoridades de tránsito irán de reducción en reducción hasta dejar el límite en “30 kilómetros por hora”.

Por otro lado, expertos en movilidad y en seguridad vial aplauden esta determinación. Afirman que Cali no tiene vías para transitar a más de 50 kilómetros por hora.

“Debemos tener en cuenta que la seguridad vial del país aporta 8 mil personas fallecidas cada año. Esto habla sobre la protección de la vida de conductores, ciclistas, peatones y motociclistas”, agregó Víctor Hugo Vallejo, experto en movilidad y seguridad vial.

Según la Secretaría de Movilidad, los dos primeros corredores viales que serán intervenidos para su reducción de velocidad son la autopista Suroriental y la autopista Simón Bolívar.

Wílliam Vallejo, secretario de Movilidad de Santiago de Cali, habló sobre cómo funcionará este decreto cuando se firme y entre en vigencia.

“Estaremos publicando un proyecto de decreto que estará a observaciones del público caleño, allí establecemos la implementación de un plan de gestión de la velocidad en Cali e incluye un límite máximo de circulación en la ciudad de 50 kilómetros por hora”.

En lo corrido de 2020, 254 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Cali.