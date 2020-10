“Me siento insegura”, caleños temen ir a los supermercados por incumplimiento de bioseguridad

Las autoridades de Santiago de Cali endurecieron los controles en los sitios que se pueden convertir en foco de contagio de coronavirus COVID-19. Establecimientos como supermercados y superficies comerciales han relajado las medidas de bioseguridad. Mientras esto ocurre, los casos van en aumento.

Un grupo del municipio evidenció que estos lugares ya no tienen gel antibacterial, no se toma la temperatura y no se respeta el distanciamiento social. Esta situación preocupa a las autoridades y a los ciudadanos, quienes expresaron su miedo al contagio.

“En otros supermercados a los que he ido no están con ningún protocolo y me siento insegura. Por esa razón no volví más a mercar ni a comprar nada”, comentó Diana Mosquera, ciudadana.

Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección Vigilancia y Control de la secretaría de Seguridad, habló sobre lo que encontró durante los operativos.

“Hicimos más de 15 visitas en supermercados de la ciudad y cerramos dos establecimientos, se suspendió la actividad de los mismos porque ya no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad”, afirmó Dranguet.

Si la indisciplina ciudadana continúa, las autoridades no descartan volver a implementar medidas de restricción como pico y cédula.

“Invitaremos a los supermercados a que adopten las medidas de bioseguridad y conforme a esos resultados estudiaremos medidas especiales como el pico y cédula o alguna estrategia”, expresó el funcionario municipal.

Volver a las restricciones, según Octavio Quintero, presidente de Fenalco Valle, sería lamentable para el comercio: “Si esta situación no se controla y volvemos a una restricción, esto podría ser catastrófico”.

Según datos de la Secretaria de Salud del Municipio, la velocidad de contagio en el mes de agosto estaba en 0.84 y para septiembre fue del 1,0, situación que encendió las alarmas.

Coronavirus en el Valle

El departamento llegó a 62.702 contagios de coronavirus COVID-19, según datos del Instituto Nacional de Salud, que, hasta el pasado 29 de septiembre, contabilizaba 2.257 muertes en la región, 1.612 de ellas registradas en Cali.