“Me siento muy afortunada de que Pipe sea el papá de mi hijo”: Luisa Fernanda W habla de su embarazo

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W siguen disfrutando juntos el embarazo y le concedieron una entrevista a la sección de Show Caracol para contar la experiencia que están viviendo ahora que serán padres.

Pipe, estás estrenando faceta, ¿cómo te has sentido?

Más que nervioso o asustado, me tiene feliz, motivado, es como si le hubieran echado gasolina a un avión y estoy listo para emprender ese vuelo.

¿Cómo te estás preparando para asumir este enorme reto?

Creo que la protección que yo le quiero brindar, la guía de vida que le quiero dar, ser su amigo, su papá, creo que eso, todo en ese sentido, para que sienta un apoyo en mí.

Publicidad

Luisa, ¿cómo se ha portado este papá?

Pipe me tiene completamente sorprendida porque realmente tiene un espíritu paternal supernatural, me consiente demasiado, consiente muchísimo al bebé, está pendiente de todo y realmente me siento muy afortunada de que Pipe sea el papá de mi hijo. Ahí lo dejé bien parado, mijo.

Están preparando canción juntos, ‘Serenata’, que además tiene una función social.

Como finalidad es ayudar a quien lo necesita y son estas niñas de embarazo adolescente en estado de vulnerabilidad. Quedamos pendientes de ‘Serenata’ para que Luisa y Yo, como pareja, hablemos de este proyecto.

Y hablando de la música del papá, ¿qué nos vas a adelantar aquí en Show Caracol?

Publicidad

Esta es la primera vez que lo digo: vengo con un tema con Jessi Uribe. Entonces, para que se preparen los buenos fanáticos de la música popular y, para dejarlos picados de una vez, vengo con otra canción que une lo mejor de la ranchera con la música urbana, pues obviamente es con un artista de talla mundial.

De acuerdo con lo revelado por Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en abril pasado, el nacimiento de su bebé está previsto para finales de octubre y principios de noviembre. Es decir, el embarazo está llegando a su quinto mes.

Le puede interesar:

Entre lágrimas y con un emotivo mensaje, así celebró Pipe Bueno su primer Día del Padre

Los dos estamos locos”: las confesiones de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sobre cómo se enamoraron