“Me tocó verla morir al lado mío”: bala perdida mató a mujer cuando celebraba cumpleaños de su mamá

La tragedia se presentó como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas criminales. La víctima era también una joven madre de dos niños.

Mari Vanesa Bedón murió al recibir un disparo en la cabeza, cuando dos bandas locales se enfrentaron en Buenaventura, Valle del Cauca. Ella y su familia celebraban el cumpleaños de su señora madre, Sandra Patricia Bedón.

“Celebraban mis cumpleaños, me llevó un desayuno sorpresa a las 6 de la mañana, quiso hacerme un asado con mi esposo y sus hermanos, pero, desgraciadamente, la alegría no nos duró, porque me tocó ver a mi hija morir al lado mío y me sentí impotente, porque no pude hacer nada”, dijo la compungida madre.

Carolina Bedón, prima de Mari Vanesa, aseguró que ella era una buena familiar, “extrovertida, amante de la risa, muy espontánea, divertida, muy dinámica con sus hijos y con todos los familiares y su trabajo”.

Entretanto, el coronel Fernando Niño, comandante de la Policía de Buenaventura, que los delincuentes que dispararon, tras la reacción de las autoridades, “se ven obligados a abandonar una motocicleta de alto cilindraje”.

“Es uno de los elementos de prueba que fueron encontrados en la escena del crimen y está siendo estudiada por los investigadores para lograr esclarecer este homicidio”, aseguró el oficial.

Finalmente, el coronel Niño afirmó que las autoridades están chequeando las cámaras de seguridad del sector para dar con los responsables del crimen, registrado el pasado domingo 22 de septiembre de 2019.