“Me veía rarísima”: así entrena Carolina Cruz para recuperar la figura que tenía antes del embarazo

Carolina Cruz ya lleva dos semanas de haber retomado sus ejercicios para ponerse nuevamente en forma, tras el nacimiento de Salvador. Confesó que al principio grabó un video donde se vio “chueca” y que se arrepiente de no haberlo compartido, pero ahora hizo otros que sí difundió.

“Cuando vi la grabación, que hoy me arrepiento de no haberla subido, no haberla guardado, porque el ego siempre le gana a uno, me vi chueca haciendo los ejercicios, completamente chueca, me veía rarísima, me veía fatal”, dijo en un sus historias de Instagram.

La presentadora vallecaucana anotó que “son casi siete meses sin hacer nada” y que “el cuerpo es como si empezara desde cero”.

“Hoy que empecé a entrenar, he mejorado un poquito, no como estaba hace un año y dije ‘hoy sí les voy a subir unos videos que hicimos en la rutina’”, aseguró.

Flexiones de pierna, fondos y saltos hacen parte del entrenamiento que Carolina Cruz está adelantando para recuperar el nivel y la figura que tenía antes del embarazo de Salvador, su segundo hijo con Lincoln Palomeque.