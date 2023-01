Médica denuncia que fue despedida por participar en plantón exigiendo mejores condiciones laborales

Después de más de dos años de prestar sus servicios en la Clínica Cali Norte, la profesional de la salud fue notificada mediante una carta emitida por Esimed.

“Trabajaba aproximadamente 192 horas mensuales, primero estuve en el servicio de urgencias, luego estuve en el servicio de cirugía y ortopedia y pues ahorita me pasaron la carta, de repente así, sin más”, señala la profesional de la salud.

Asegura que este es solo uno de los tantos casos que reflejan la crítica situación que enfrenta el gremio de la medicina en Colombia.

Médicos y enfermeros de Medimás denuncian atrasos en pagos de nómina y aumento en la carga laboral “Se nos están vulnerando todos los derechos, ya que nos tienen la ley de terror, del silencio, si no hay las cosas que necesitamos en la clínica; nos obligan a decir, a callarnos la boca y no decir nada, mi coordinadora todos los días me decía -no diga que no hay medicamentos-, no diga que no hay especialistas”, añade.

Dice que el no haber seguido esa llamada ‘ley del silencio’, fue el motivo por el cual la despidieron, pues el pasado 3 de mayo ella denunció la situación.

Esto responde Esimed frente a las denuncias de los pacientes por falta de insumos en clínica de Cali Los directivos de la Clínica Cali Norte – Esimed se pronunciaron frente a esta denuncia.

“No tiene ninguna relación, nosotros tomamos una decisión administrativa, no tiene nada que ver. Apoyamos que los médicos tengan su libre expresión pero es netamente un tema administrativo. Ella tiene derecho a todas sus liquidaciones y prestaciones de acuerdo a la ley colombiana”, explica Daniel Linares, director del centro de salud.

La afectada ya inició el trámite legal para demandar a la entidad para que, además, sea efectivo el pago de su indemnización.