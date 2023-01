Medicina Legal entrega primeros cuerpos de colombianos fallecidos tras accidente de bus en Ecuador

Se trata de nueve de los 15 colombianos que murieron en el siniestro, que no solo provocó una tragedia, sino que terminó en una investigación por narcotráfico.

Este primer grupo de fallecidos fue trasladado en carrozas fúnebres desde Medicina Legal a una reconocida funeraria de Quito, Ecuador, durante la mañana de este sábado 18 de agosto.

Los cuerpos serán preparados para que el lunes próximo sean llevados a Cali, desde donde salió el bus para hacer un recorrido turístico gratuito, pero que se accidentó en la madrugada del martes 14 de agosto sobre la vía Pifo-Papallacta, dejando un saldo de 23 muertos y 22 heridos.

La investigación que condujo al hallazgo de marihuana dentro de bus accidentado en Ecuador En la morgue se encontraba el tío de Hanam Layla Santofimio Hernández, una joven mujer de 26 años que falleció en el siniestro. El hombre respondió a una pregunta sobre si a su hermana le había parecido sospechoso que el viaje fuera con todo pago.

“Parece ser que ella no tenía inicialmente conocimiento, porque su hija era muy independiente. Ya nos enteramos, después del accidente, cómo fue la situación”, dijo Lumar Hernández, tío de la joven fallecida.

Mientras la familia de Hanam espera para llevarse el cuerpo con la certeza de que ella es una mujer inocente, habitantes de la zona donde ocurrió el accidente acudieron a una misa para orar por las víctimas y llamar la atención de las autoridades por las pérdidas materiales que sufrieron.

¿De gancho ciego? Esto dicen familias de víctimas de bus que se chocó en Ecuador y llevaba marihuana Las campanas de iglesia de Papallacta avisaron del llamado a misa. No era una eucaristía común y así lo entendieron los fieles del caserío que no dudaron en caminar hacia el templo.

La misa era por las 23 víctimas fatales de la madrugada del 14 de agosto cuando el bus que venía de Colombia primero arrolló un carro de familia y, luego, se estrelló contra tres edificaciones donde se vendían refrigerios, desayunos o simplemente golosinas para los viajeros.

“Nos hemos reunido en esta capilla para recordar, en esta celebración, a todas estas personas que perdieron su vida”, dijo el sacerdote durante la ceremonia.

Al término de la ceremonia los creyentes recorrieron las ruinas y rociaron agua bendita al lugar para que quienes fallecieron en el sitio tengan descanso eterno.

Han pasado cuatro días y si bien todo se centró en las víctimas y en los heridos, como debe ser, ninguna autoridad se ha acercado al lugar del accidente para evaluar los daños ni orientar a los que todo lo perdieron en ese proceso de encontrar algún responsable.

“Yo trabajaba todos los días, ahora está dañada y no sé cuándo avanzaré a arreglar o si me ayudarán”, dijo María Elsa Yanacayo, dueña de casa afectada.

“Que, por favor, nos ayuden con señalización, pero de cámaras o rompevelocidades”, afirmó Yolanda Tipantiza, dueña de casa afectada.

Revelan que bus que salió desde Cali y se accidentó en Ecuador no llevaba cocaína Así pasan los días los pobladores de la vía Pifo-Papallacta, saben que, desde el martes, todos los que por allí pasan y miran las ruinas hablarán de los 23 muertos y de la terrible tragedia, pero allí también hay unas personas que todo lo perdieron y esperan que, algún día, se acuerden de ellos.

Entretanto, Medicina Legal informó que aún hay dificultades para establecer las plenas identidades de los otros dos colombianos que murieron en el accidente del bus, donde, además, descubrieron más de media tonelada de marihuana.

La entidad señaló que sus familiares aún no se han acercado para realizar los trámites correspondientes y, así, llevar a cabo su repatriación.

Se conocen las identidades de más colombianos fallecidos tras accidente de bus en Ecuador