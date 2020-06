Médico denunció que familiar de mujer que falleció por COVID-19 le tomó una foto para asesinarlo

Alexander García, médico de Santiago de Cali, denunció ante la Fiscalía que fue víctima de una amenaza de muerte la cual, según el galeno, provenía del familiar de una paciente que falleció a causa del coronavirus en una clínica ubicada en el centro de la ciudad.

Este tipo de actos contra los profesionales de la salud se están volviendo frecuentes en Colombia. Ellos pidieron más garantías de seguridad a la hora de ejercer su profesión. Alexander García, médico general, habló sobre cómo sucedieron los hechos.

“Permitimos el ingreso de dos familiares a las instalaciones, ellos tomaron fotos al cuerpo sin vida de la paciente y posaron con ella. Una auxiliar de enfermería les dijo que no usen equipos electrónicos en el cubículo y un familiar le contestó de manera soez”, afirmó.

Posteriormente, los familiares de la fallecida tomaron una actitud amenazante contra el profesional de la salud: “Yo me acerqué a pedirles lo mismo y un familiar me tomó una foto de frente y me dijo que era para identificarme para después pelarme”, contó.

El galeno hizo un llamado a las autoridades para que protejan al personal de la salud, el cual, además de combatir contra el coronavirus, debe enfrentar amenazas de muerte.

“Infortunadamente en Colombia no existe una medida de protección hacia el personal de la salud”, concluyó García.