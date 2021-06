Médicos, afectados por bloqueos en Cali: suplican que les permitan llegar al trabajo a salvar vidas

Con cifras diarias de contagio de COVID-19 que superan los mil casos y una ocupación del 97,4% de unidades de cuidados intensivos, Cali y el Valle del Cauca atraviesan el punto más alto del tercer pico de la pandemia.

"Creo que es absolutamente claro que estamos en un pico, un pico dentro de la pandemia, un número muy importante de casos, en el que la gran mayoría de personas contaminadas están entre 10 y 30 años”, aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

Además de lidiar con el preocupante panorama sanitario, el personal de la salud enfrenta nuevas limitaciones para cumplir con su labor.

Denuncian que los problemas de orden público derivados del paro nacional afectan su misión y, aunque respetan la protesta, piden que les permitan salvar vidas.

“Estamos suplicándole a todo el mundo que, por favor, nos permitan llegar a nuestros sitios de trabajo, que muchas veces hemos tenido que doblarnos en los trabajos porque el compañero no llega, no puede llegar o no va a llegar a tiempo porque existe un bloqueo”, afirmó Jorge Salazar Idrobo, médico intensivista.

Y tal como se incrementa el número de pacientes críticos, también aumenta la responsabilidad de los galenos.

“Esa situación hace que nosotros estemos angustiados, no solamente quienes estamos en la parte operativa, sino administrativa, porque ya no tenemos donde alojar más casos”, anotó el médico Idrobo.

De 1.153 camas UCI habilitadas en todo el departamento, hoy solo hay 30 disponibles. Un total de 788 están ocupadas por pacientes con COVID-19 y 335, por personas con otras patologías.