Médicos marcharon por las calles de Popayán exigiendo estabilidad laboral

Las directivas del Hospital San José activaron un plan de contingencia para atender de manera urgente a los pacientes que requieren los servicios del centro asistencial.

Albenis Palechor asegura que, a pesar de que su hija fue recibida en la unidad de urgencias, no ha sido valorada por los médicos.

“Yo ingresé anoche con la niña que se me le quebró el brazo, estuvo jugando y se le quebró el brazo, hasta el momento no ha sido valorada por el médico”, señala Albenis Palechor, mamá de la paciente.

Los médicos en paro marcharon por las calles de Popayán exigiendo estabilidad laboral por parte del sindicato que los contrató.

Médicos de la unidad de urgencia del Hospital San José de Popayán... “Nos dicen: reinicien actividades, pero no nos dicen -estos son sus derechos, vamos a contratarlos-, de tal manera que hasta ahora es incierto lo que va a pasar”, manifiesta Juan David Orozco, médico en paro.

El alcalde de Popayán y presidente de la junta directiva del hospital dijo que se tomaron algunas decisiones para tratar de solucionar este conflicto que se presenta entre los médicos y el sindicato contratante.

“Desde la parte jurídica que existen, es declarar el incumplimiento, hacer efectivas pólizas y por consiguiente declarar por terminada la contratación, pero nos tendríamos que avecinar a un nuevo proceso que nos ayude a presentar ofertas de otras agremiaciones, dado que el contrato sindical es el que ha venido operando desde el año 1990”, explicó César Cristián Gómez, alcalde de Popayán.