Médicos y enfermeros de Medimás denuncian atrasos en pagos de nómina y aumento en la carga laboral

Los trabajadores aseguran que aún no reciben el valor de los recargos de marzo y las cesantías de febrero, además tendrían represados varios periodos de vacaciones.

Son médicos y enfermeras que aseguran que la clínica no está al día en los pagos y, por el contrario, les están aumentando la carga laboral.

“Un médico por cada 110 personas en las noches. Solamente un médico en urgencias pediátricas, pasaron de cuatro médicos a uno solo en urgencias”, señala María Angélica Victoria, médico general.

Además aseguran que no les pagaron los recargos de marzo, las cesantías que debieron consignarse en febrero y, señalan, tienen represados varios periodos de vacaciones.

Drama de usuarios de clínica en Cali: pacientes aseguran que deben comprar insumos y medicamentos A ello se suma la falta de insumos en el centro asistencial.

“En este momento mi papá ya lleva desde el otro miércoles sin enfermería, sin un médico, sin quién le aplique los medicamentos”, señala Adriana Caicedo, usuaria de Medimás.

Un comunicado emitido por la empresa que opera esta clínica, señala que en el pago de nómina correspondiente al mes de abril se detectaron algunas inconsistencias en reportes e incrementos desmedidos.

Por este motivo se encontraría en proceso de auditoría, sin embargo este comunicado no se refiere a los recortes de personal que denuncian los médicos en esta clínica en Cali.