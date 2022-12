Megaobra social: 600 caleñas se gradúan en confecciones para superar la pobreza

Foto: Kike Vivas - Alcaldía de Cali

"La pobreza absoluta es no tener empleo en la ciudad, porque al menos en el campo la gente sobrevive con cualquier cosa y aquí hemos querido enseñar a pescar, para que así tengan un arte para toda la vida y mejorar la calidad de vida de ellas y de sus familias”.

Así se expresó el Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, durante la ceremonia de graduación de 600 mujeres de la capital del Valle del Cauca que recibieron el certificado que les acredita la competencia laboral en confecciones y manejo de máquinas de coser.

El secretario de Bienestar Social, Luis Alfredo Gómez, consideró que esta capacitación se constituye en una megaobra social. "Son mujeres casi todas de los territorios TIOS (Territorios de Inclusión y Oportunidades) y ya 280 tienen trabajo, porque hemos hecho alianzas público privadas para impulsarlas. Además se escogió confecciones porque con el precio del dólar, esta es una excelente oportunidad para que puedan exportar sus productos. La demanda es tanta que todos piden personas expertas en confecciones", indicó.

En este programa de generación de ingresos se invirtieron dos mil millones de pesos, según el funcionario. "Incluyó la materia prima, los insumos, alimentación y transporte, es decir, fue una capacitación integral que buscaba no tener deserción, dado que muchas tienen que pensar en si tener para la comida o para el transporte, en cambio así todo lo cubrió la Alcaldía y la Fundación Singer", explicó.

Gómez agregó que esta formación también permite que más mujeres se independicen y no se conviertan en víctimas de violencia. "Aquellas que quieran tener una iniciativa laboral van a tener el acompañamiento. En el empalme estamos entregando la información para que programas como este se resalten y perduren en el tiempo", dijo.

Las beneficiarias expresaron su alegría y satisfacción tras convertirse en confeccionistas acreditadas, pues esta capacitación les cambió la vida para bien. "Antes no sabía en qué trabajar y estaba en la casa desesperada, ahora me siento orgullosa de mí misma y esto me cambió la vida y la de mi familia. Además ya estoy trabajando y en lo que me gusta", afirmó Margoth Pérez, habitante del barrio Atanasio Girardot.

Parta Lady Ortega, del barrio Marroquín, estos cursos son una oportunidad para aquellos que no cuentan con recursos para formarse. "Es lo que uno necesita en la vida, que lo impulsen y lo orienten", dijo.

La Alcaldía de Cali aseguró que otras 100 personas se graduarán en diciembre en el marco de este programa que incluyó enseñanza del manejo de máquinas planas, industriales y fileteadoras, al tiempo que fue operado por la fundación Singer.