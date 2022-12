“Mejor que Naomi Campbell”: la valluna rapada que encantó a Victorio y Lucchino en Cali Exposhow

Los diseñadores españoles protagonizaron el desfile de apertura de este importante evento de la moda en Colombia y quedaron maravillados con las modelos colombianas.

Victorio y Lucchino mostraron su colección ‘Sueños velados’, una espectacular propuesta de transparencias, superposiciones de tules, plumas y encajes, sumada a un juego de colores con blanco, negro, amarillo y ocre.

Además, terminaron impactados con las mujeres colombianas, pero, en especial, con Ivanna Sandoval, una hermosa vallecaucana que ha vivido momentos difíciles.

“Es una chica de color, maravillosa. Tiene el pelo rapado, es bellísima. Nos salió todo el equipo a aplaudirle y la pobre, humilde, se puso colorada”, dijo Lucchino.

Ivanna Sandoval comenzó en el modelaje a los 6 años, pero tuvo que interrumpir su carrera tras la desaparición de su padre.

“Mi papá desapareció hace ocho años y no hemos sabido nada de él. Algunas personas dicen que está muerto, pero todavía no se ha visto ni cuerpo ni nada. O sea que todavía hay esperanzas”, afirmó la modelo.

Asegura que su padre le “hace una falta superimpresionante”, pero sostiene que ha encontrado mucho apoyo en su madre.

“Todo era con él y ahora me toca con mi mamá, que también la amo, la quiero. Ella me apoya y me ha apoyado siempre en esto”, señaló Ivanna.

Esta bella vallecaucana se presentó a la sesión para seleccionar las modelos que participarán en los desfiles y, de inmediato, fue elegida.

“Es fascinante, como andaba, el hueso que tenía, excepcional. Es bella, larga, como se mueve y, además, lleva uno de nuestros trajes favoritos”, indicó Lucchino.

Ella apenas puede creer los elogios por parte de los diseñadores españoles.

“¡Qué emoción! Victorio y Lucchino diciéndome eso. Me siento muy feliz de que me hayan dado la oportunidad”, anotó la modelo.

Además, la comparan con las mejores modelos del mundo. “Una top. Para mí era como Naomi Campbell. Igual o mejor”, sostuvo Lucchino.

Por el momento, Ivanna Sandoval salió triunfante en el desfile de apertura del Cali Exposhow 2017 y espera, algún día, conquistar las pasarelas del mundo de la moda.

