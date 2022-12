Mejorar movilidad y combatir inseguridad, desafíos para próximo alcalde de Cali

La inseguridad es una de las principales problemáticas que azota a la capital Valle del Cauca. El robo de celulares, 2318 casos denunciados este año, y el fleteo son dos de los temas que más preocupan a los caleños a menos de un mes de elegir Mandatario local. "Cuando vas al banco a retirar dinero, sales con esa zozobra de que no sabes si vas a llegar a casa o no", expresó un habitante de Cali.

Para los ciudadanos, otro de los retos para el nuevo alcalde es acabar con las 120 pandillas que hay en Cali y que se han convertido en instrumento de grandes bandas criminales para fomentar el microtráfico, la extorsión y el préstamo gota a gota en zonas marginales.

Dentro del bus Colombia, los candidatos Maurice Armitage, del movimiento Creemos Cali, y Roberto Ortiz, del partido Liberal, hablaron sobre cómo combatirían estos delitos.

Para Ortiz, lo que la ciudad necesita es un plan de choque de frente contra la inseguridad. "Estamos planteando cámaras de seguridad en tiempo real, bloques élite de la Policía para luchar contra el crimen organizado, fortalecimiento de las casas de justicia, centros de reconciliación y fortalecer los CAI y los cuadrantes de la Policía, y la creación de la Policía Escolar, que brinde seguridad en los establecimientos educativos", manifiesta.

Por su parte, Armitage asegura que esta problemática solo se puede combatir desde su raíz: lo social. "Tenemos que aplicar dos cosas para mejorar la seguridad de Cali. Básicamente es trabajo social y trabajo policivo. No soy el gran genio para resolver los problemas de la Policía, pero estoy completamente seguro de que creando la Secretaría de Seguridad vamos a darle a Cali un permanente trabajo en términos de seguridad", sostiene.



Movilidad, otro tema sensible

Asimismo, la movilidad constituye también una de las prioridades que deberá abordar el futuro alcalde de Cali. El millón de carros y motos que se movilizan en la ciudad no tienen por dónde circular, las vías existentes no tienen capacidad para este volumen de vehículos, y los habitantes se quejan porque las cogestiones van en aumento.

Armitage y Ortiz, también hablaron en el Bus Colombia de sus planes en este tema. Además, otros candidatos, no tan populares en las encuestas, expusieron a Noticias Caracol sus propuestas. Vea el siguiente video.