Menor de 14 años sufrió graves lesiones al manipular pólvora en Piendamó, Cauca

Un menor de 14 años en Piendamó, Cauca, resultó con su mano izquierda comprometida por la explosión de un artefacto pirotécnico. Este caso, se convirtió en el primer quemado con pólvora en el país durante lo transcurrido del año.

Según el parte médico del hospital local de Piendamó, su muñeca y mano tiene lesiones graves.

“Explota en su mano izquierda, comprometiendo muñeca y mano con lesiones graves, se le hace remisión al hospital San José de Popayán”, manifestó Martha Paola Ramos, coordinadora del hospital de Piendamó.

El hecho se registró en la vereda Puentecita de Piendamó donde el niño manipulaba pólvora. La Secretaria de Gobierno de ese municipio, aseguró que se sostuvo una reunión con los tenderos de la zona para que no vendan fuegos artificiales a menores de edad.

“Esperemos que ellos acaten toda la información y la normatividad para que no tener que lamentar hechos”, dijo Natalia Palma, secretaria de Gobierno de Piendamó.

En Bogotá, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó que a pesar de los esfuerzos no ha sido posible una reducción sustancial de quemados y pidió mayor atención de las familiar para evitar tragedias.