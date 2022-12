Menor de 4 años murió tras ser víctima de una bala perdida en el oriente de Cali

El niño de 4 años se encontraba en las escaleras de su vivienda, ubicada en el barrio Invicali en el oriente de la ciudad, cuando se desató una balacera. El pequeño resultó gravemente herido.

“Estaba jugando con los juguetes y oímos el sonido de un disparo. Me asomé porque la vecina me dijo que le habían disparado a mi hijo. Salí y el niño ya estaba como muerto”, manifestó Nelly Góngora, madre del niño muerto.

“Tenemos identificados a unos sujetos, ya se tienen unas versiones que se recopilaron en el lugar de los hechos las cuales pueden determinar el origen de la agresión y los agresores”, dijo el mayor Óscar Landazábal, comandante del Distrito 4 de la Policía de Cali.

Momentos de desespero y angustia sufrieron los familiares del menor mientras era trasladado del a un hospital. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

“Un vecino me lo llevó en la moto, nos fuimos para la Clínica Carlos Holmes Trujillo pero luego nos fuimos en la ambulancia a la Clínica Valle del Lili, pero allá murió el niño”, contó la madre del menor muerto.

Por otro lado, al Hospital Universitario del Valle, HUV, llegó un niño de 12 años que resultó también herido con arma de fuego cuando un sujeto intentaba robar su bicicleta.

“Iba en una cicla y me dice que un muchacho lo iba a robar y le pegó el tiro pero no sé nada más”, explicó la madre del niño herido.

El menor fue sometido a un procedimiento quirúrgico.