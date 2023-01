Menor denuncia que hombre la abusó sexualmente tras recibir vaso con agua que ella le había pedido

Los hechos, según informó la Fiscalía, ocurrieron cuando la víctima fue a visitar a un amigo en una casa ubicada enseguida de la vivienda de presunto abusador.

Un hombre fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, luego de ser señalado por abuso sexual a una menor de 17 años de edad en Cali.

La Fiscalía informó que el caso fue denunciado por la propia víctima ante un fiscal seccional de la Unidad de Reacción Inmediata y, supuestamente, ocurrió cuando ella “fue a visitar a un amigo en una casa contigua” a la del implicado.

De acuerdo con la entidad, la menor dijo en la denuncia que ella le pidió un vaso con agua al presunto abusador y eso hizo que ingresara al inmueble de él.

“Estando allí, el hombre le dio el vaso con agua, minutos después, según declaró ella, no sabía en donde estaba y se quedó dormida”, indicó la Fiscalía en relación a la denuncia, al anotar que, según la adolescente, el hombre, en ese lapso, “se aprovechó de ella para abusarla sexualmente”.

Pero, al parecer, no todo terminó allí. La entidad agregó que, de acuerdo con la menor, ella no encontró su teléfono celular luego de despertarse, por lo que le reclamó al hombre, quien, en ese instante, “supuestamente, volvió a abusar de ella”.

En ese sentido, el sujeto fue capturado por orden del juzgado 18 Penal Municipal dentro de un proceso penal que se adelanta en su contra por el delito de acceso carnal violento.