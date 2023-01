Menor habría sido engañada en redes sociales por hombre que llegó a su casa y se la llevó

Se trata de una niña de 13 años cuya familia aún desconoce si fue presionada para salir de su vivienda, de donde salió en ropa de dormir y sin zapatos.

De acuerdo con el primer reporte, la menor habría sido engañada por un hombre que conoció a través de redes sociales y quien a las 11:00 de la noche del miércoles llegó hasta su casa, en Cali, y se fue con ella en motocicleta.

"Tiene una comunicación con esa persona y en las horas de la noche esa persona llega a recogerla a su lugar de residencia y se la lleva. Es una persona totalmente desconocida para ella", dijo el padre de la pequeña.

La adolescente apareció hacia las 5:30 de la madrugada de este jueves en la acera de su residencia, en el oriente de la ciudad, "No podría asegurar si está drogada, pero la niña está totalmente ida", según sostuvo su progenitor.

La menor permanece en Medicina Legal donde se le realizan análisis para logar establecer si está bajo los efectos de alguna sustancia y si fue víctima de abuso sexual.

El sicólogo Herbey Molina, del Colegio Colombiano de Sicología, recomendó a los padres revisar la comunicación y su relación con sus hijos, y vigilar la ocupación del tiempo libre.

"Qué riesgos está asumiendo el padre de familia entregarle esa posibilidad de que se comunique con un mundo que no tiene manejo, que no tiene control, que no tiene dominio", señaló Molina.

El caso fue puesto en conocimiento de Policía y Fiscalía. Las autoridades investigan tanto el teléfono celular de la pequeña, como sus redes sociales, para saber quién la contactó.