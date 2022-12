Menor que estaba jugando con otros niños murió tras caer del quinto piso de edificio en construcción

La víctima se había ido para el lugar, pese a que su hermana le dijo que no lo hiciera. El trágico accidente ocurrió en el sur de Cali.

“Iba a hacer un mandado con la niña mía, de 16 años, vio a unos niños jugando en una torre que hace cinco años está allá y no tiene vigilancia”, dijo Gloria Amparo Amú, madre del menor.

La Policía informó el niño se acercó a un andamio del edificio, que está en construcción, y cayó del quinto piso al tercero.

“La niña le dijo que no se fuera para allá, no hizo caso y se fue a jugar allá. Había unas tablas podridas y pasando la tabla se cayó. Cuando ella fue a mirar, el niño estaba agonizando, reventado”, sostuvo la mujer.

Según vecinos del sector, el niño se partió la columna y falleció en el lugar de los hechos. El levantamiento del cuerpo fue realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación, que asumió las labores del caso.

El trágico hecho se presentó hacia la 1:40 de la tarde de este viernes 29 de septiembre en Altos de Santa Elena, proyecto habitacional ubicado en la Comuna 18 y destinado para familias vulnerables de la capital del Valle del Cauca.