Menor que le disparó a líder comunal en Cali sigue libre porque solo tiene 12 años, ¿quién responde?

Jáider Jiménez murió tras recibir un impacto de bala cuando intentó mediar en un robo en Cali. El menor, debido a la Ley de Infancia, no puede ser procesado.

La Policía aprehendió al menor por los hechos registrados en una tienda del barrio Decepaz, pero, horas después, lo dejó en libertad.

"Es un muchacho de 12 años, el cual por sus condiciones presenta inimputabilidad", dijo el coronel Germán Ernesto Muñoz, comandante distrito cuatro de la Policía.

El abogado penalista Elmer Montaña explicó que "cuando un menor de 12 años incurre en un delito de esta naturaleza, lo único que pueden hacer las autoridades competentes es verificar los derechos del menor y, desde luego, buscar también el restablecimiento de sus derechos".

Asesinan a líder comunal en Cali cuando intentó convencer a unos... Jáider Jiménez, de 48 años, fue contratista de la Gobernación del Valle del Cauca. Sus compañeros se mostraron indignados porque el responsable del crimen esté libre.

"Hay que llevar esto al Congreso para poder corregir esta situación, no podemos permitir que siempre estos niños estén delinquiendo en la calles y afectando grandes familias", dijo Tania Córdoba, funcionaria de la Gobernación del Valle del Cauca.

El abogado Montaña explicó que los padres pueden responder por la muerte del contratista.

"Si se lograra probar, por ejemplo, que los padres tenían conocimiento que este menor estaba llevando comportamientos delictuoso y no hicieron nada para evitarlo, los padres tienen la posición de garantes", dijo.

La víctima también hacía parte del grupo de brigadistas en la sede gubernamental.