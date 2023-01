Menor salió a jugar con sus amigos sin permiso de sus padres y terminó ahogado en el río Cauca

La tragedia ocurrió cuando el niño, que al parecer no sabía nadar, se bañaba en el afluente. Familiares, vecinos y socorristas adelantan búsqueda de su cuerpo.

Se trata de un menor de 13 años, quien, según las primeras versiones, estaba en su casa cuando varios amigos fueron a buscarlo y él, sin permiso de sus padres, se fue con ellos.

"El niño estaba durmiendo, estaba en la casa, y llegaron los amigos plenamente a llamarlo y pues el niño desapareció, el papá no se dio cuenta y desafortunadamente estaba acá en río Cauca", dijo Jhonatan Hurtado, tío de la víctima.

Una hora después, los amigos de Kevin Vallesilla, le avisaron a su progenitor que el joven se había ahogado. La emergencia se registró en la carrera 26B con calle 126 barrio Desepaz.

"Lo que nos dijo el tío del menor que se ahogó es que él no sabía nadar, que se habían tirado varios niños a nadar y cuando ya lo vieron fue que se hundió y se perdió ahí", indicó Jhon Fredy Correa, bombero de la estación Agua Blanca.

En el lugar hicieron presencia los Bomberos Voluntarios y la Policía, pero aún no encuentran el cuerpo. "Llegamos al sitio a realizar la inspección y ya estaba la familia del joven y había mucha gente ahí, pero desafortunadamente no se puede hacer nada porque no tenemos los equipos especiales para sumergirnos como buzos", agregó Correa.

Por su parte, allegados al menor y residentes del sector practicaron a la orilla del río el ritual de la vela y un mate, con el que esperan ubicar el lugar exacto donde está el cuerpo.