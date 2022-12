Menor se ahogó tras ser arrastrado por aguas del río Cauca, al sur de Cali

A la altura del corregimiento del Hormiguero, sur de Cali, el joven identificado como Santiago Valencia de 14 años fue arrastrado por la fuerte corriente de las aguas del río Cauca. El joven se había lanzado en compañía de un familiar quien relató que todo ocurrió en cuestión de segundos.

“Se había tirado y estaba en lo profundo, entones yo me tiré a cogerlo, lo alcancé a coger de las manos pero como estaba tan hondo y no podía hacer nada me tocó soltar el muchacho”, afirmó José Valencia, familiar de la víctima.

En medio de la angustia el familiar intentó pedir ayuda, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.

“Desesperado, yo pedí auxilio a una canoa que había abajo, pero ya era tarde, porque la parte donde él se hundió era muy hondo”, agregó el familiar.

En horas de la mañana de este sábado, el grupo de rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Cali llegaron hasta el lugar para realizar la búsqueda, sin embargo no lograron encontrarlo.

“Los bomberos me dicen que es posible esperar 72 horas que flote porque no lo encontré, pero no lo encontramos, hubo lluvias, la corriente se lo ha llevado”, dijo Aníbal Mantilla, Padre del joven desaparecido.

“Ha sido imposible, toca esperar 72 horas que el cuerpo flote y ver dónde va a salir porque es difícil decir un área”, indicó Luis Fernando Murillo, coordinador de Bomberos Cali.

El reporte entregado por los Bomberos señala que este año cinco niños entre los 13 y 15 años de edad, han muerto ahogados en el río Cauca.