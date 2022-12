Menores infractores en Cali tocan junto a 'duros' de la salsa brava

Con música, un grupo de jóvenes infractores tuvieron el privilegio de acompañar a cuatro grandes de la salsa brava que ofrecieron ‘tremendo’ concierto en el Buen Pastor, ubicado en el oriente de Cali.

Estas estrellas conocieron las historias complejas de estos jóvenes y, a su vez, interpretaron éxitos que suenan de día y de noche desde la década de los años 70 hasta hoy. "Ellos recibieron lo que nosotros queríamos darles", dijo el artista puertorriqueño Manny Fuentes,

Estos jóvenes, que encuentran en la música una forma de superar sus dificultades, no se cansaron de bailar y aplaudir durante la presentación. "Me han sorprendido muchísimo, ellos tienen el interés y el deseo de progresar”, afirmó el cantante Chamaco Rivera.

Manny y Chamaco, junto a Bobby Concepción y Guillo Rivera, transmitieron mensajes de apoyo a estos menores para que salgan adelante, al tiempo que se mostraron solidarios con su situación. "También yo tengo un corazón, tengo hijo y entonces hay un sentimiento, porque estar en estas condiciones no es fácil", aseveró Guillo Rivera.

El éxito del concierto no solo se debió a estos cuatros bravos de la salsa, sino al sonido de los timbales, el piano, las congas, la campana, el bajo y la trompeta gracias a otras estrellas del género musical más popular en Cali: los miembros de la orquesta juvenil del Buen Pastor.