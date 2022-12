Metrocali asegura que las quejas de usuarios del MIO han disminuido 25 %

Foto: archivo Colprensa

El Área de Atención al Cliente de Metrocali dio a conocer su satisfacción ante la amplia disminución de quejas por parte de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO. Según la entidad, el año pasado los canales de atención se usaron en un 41.6% para pedir información relacionada con el recorrido de rutas, puntos de recargas, objetos olvidados, entre otros.

"Tenemos un estatus positivo acerca de la disminución de las quejas, es decir, en peticiones en nombre de colaboradores y su servicio, bajaron entre 2015 y 2016 en un 25 %. Estamos haciendo un trabajo bastante arduo, junto con los cocesionarios, buscando capacitar cada vez más a las personas que tienen un contacto con los usuarios”, sostuvo Andrés Pla, director Comercial y Servicio al Cliente de Metrocali.

El funcionario indicó que durante el 2016 se realizaron 283 capacitaciones que incluyeron talleres para mejorar la experiencia del servicio, enfatizadas en protocolos de atención y otras temáticas. Y, agregó, se llevaron a cabo mesas de trabajos mensuales con los concesionarios, donde se analizaron las tipologías de las quejas.

Sin embargo, para voceros de los usuarios del SITM, la disminución de los reclamos no se debe a que el servicio haya mejorado. Manifestaron que lo que ha conllevado a esto es que están cansados que sus solicitudes no hayan sido atendidas, por lo que han decidido no "pelear más" y utilizar medios de transporte alternos.

"La disminución de las quejas no significa que el servicio haya mejorado, al contrario, la gente ya no cree en la institución y por eso ya no suben tanto las quejas, porque no encuentran una real respuesta sobre las peticiones que hacen", señaló Johnny Molano de la Liga de Usuarios del MIO.

Molano dijo que las principales quejas sin resolver están relacionadas con las frecuencias de los buses, las rutas hacia los diferentes barrios y la solicitud de mayor cobertura a localidades del oriente de la ciudad. "Siempre son con evasivas de fondo, inclusive en este momento están en desacato ante el tribunal administrativo por una acción popular interpuesta por la Liga de Usuarios. Si no le corren a la justicia ordinaria, tampoco sucede con el ciudadano de a pie".