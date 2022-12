Metrocali entregará cinco nuevas obras en el 2015

Con cinco obras que se entregarán este año, Sandra Ángel, vicepresidenta de Metrocali, asegura que los usuarios del Sistema de Transporte Masivo podrán ver el mejoramiento del servicio.

“El sistema no funciona últimamente porque no contamos con patios debidamente adecuados y son de manera temporal, así están operando dos de ellos, pues le hace prestar al sistema un servicio con parámetros en algunos casos deficientes y no como se programaron", afirmó la vicepresidenta.

Los patios de los operadores GIT Masivo y ETM, que funcionan temporalmente, no han permitido el cumplimiento de la operación de la flota, aseguró Ángel.

Además, Metrocali aseguró que en camino vienen obras en el sur que darán velocidad al sistema.

“Tenemos la ampliación de la estación Universidades, la terminal de cabecera del sur, el patio de Valle del Lili, tenemos en la 66 con Simón Bolívar la terminal intermedia Guadalupe. También se harán las adecuaciones para mejorar el servicio y las capacidades a lo largo de toda la Calle quinta en varias de las estaciones que presentan inconvenientes de capacidad y accesibilidad", concluyó.

Según Metrocali, en marzo se espera entregar las terminales Calipso, Julio Rincón y la troncal de Aguablanca. En junio, el MÍO Cable y en diciembre la terminal Paso del Comercio.