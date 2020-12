“Mi energía estaba bajita”: Greeicy Rendón sobre video que inicialmente no quiso publicar

Greeicy Rendón , cantante nacida en Cali , sorprendió a sus fanáticos en las redes sociales con uno de sus habituales videos bailando, pero esta vez las imágenes no se robaron las miradas como de costumbre, pues lo que causó más asombro fue el mensaje que acompañó la publicación.

La artista aseguró que hace un mes y medio no se sentía bien como para realizar publicaciones de ese tipo y que estaba atravesando un momento complicado en su vida.

“Hace un mes y medio, creo, no me sentía bien y mi energía estaba bajita. Me dijeron ‘baila que a la gente le gusta verte bailar’, pero yo sentía lo contrario. No compartí el video porque prefiero no fingir”, escribió en su publicación la artista.

Días después, Greeicy aseguró que pudo superar ese bache emocional y que volver a ver ese video le confirma lo fuerte que puede llegar a ser la mente cuando se enfoca en superar las adversidades.

“Hoy comparto este video porque al verlo confirmo lo poderosa que es la mente. También cómo es nuestra mejor aliada, pero puede convertirse en nuestra peor enemiga. Tengo la consciencia de saber cuándo es más mi cabeza que la realidad y así salgo más rápido de los huecos”, concluyó.

Con este tipo de publicaciones, Greeicy se muestra más humana y más cercana a sus seguidores, pues les comparte que, como todos, tiene baches emocionales y que los puede superar gracias a su fuerza de voluntad.