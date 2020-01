“A mi esposa la vi en el suelo”: el relato de heridos en accidente de bus que dejó seis muertos

Además de las víctimas fatales, 34 personas resultaron heridas y permanecen bajo observación médica en un hospital.

Seis personas muertas y 34 más heridas es el saldo del trágico accidente de un bus intermunicipal en Cartago, Valle del Cauca. El vehículo cubría la ruta Cali - Medellín y, según los sobrevivientes, había preocupación entre los pasajeros por la alta velocidad en la que se movilizaban.

“El bus, cuando menos pensó, iba dando una curva, esta le ganó y comenzó a trompear, dio por ahí tres vueltas campana”, aseguró Álvaro Vásquez Trujillo, uno de los heridos en el siniestro.

José Trujillo, otro de los sobrevivientes, dijo que desconoce qué sucedió y que, de un momento a otro, el carro estaba volcado.

“A mi esposa la vi en el suelo, yo estaba parado, no sé cómo. Me fui a mover y levantarla a ella y me di cuenta que no podía. Tenía mucho dolor en la cadera y me dolía la pierna derecha. Entonces, no fui capaz y le dije a un bombero que, por favor, la auxiliara”, relató.

El conductor toma una curva en Zaragoza y, al parecer, pierde el control del vehículo, choca contra parte de la montaña, hace un derrape, cuya huella queda evidenciada sobre el asfalto, se estrella contra unos árboles y termina presentándose el fatal accidente.

En el bus se movilizaban 40 personas. Según las autoridades, para el rescate de los cuerpos se utilizó un equipo técnico especial.

“La gente gritaba, pedía auxilio, había gente de los que no les pasó nada ayudando a sacar la gente y las pertenencias de las personas”, afirmó Jhon Cortés, otro de los heridos.

El teniente Jairo Bernal, comandante operativo del Cuerpo de Bomberos de Cartago, indicó que se realizó un trabajo “complicado, porque el vehículo quedó totalmente volcado”.

Aunque las primeras hipótesis del accidente señalan que se produjo por exceso de velocidad y que no se descarta una falla mecánica, el secretario de Tránsito de Cartago, Wilson Moreno Ardila, manifestó que los hechos son materia de investigación.

Al municipio de Cartago llegaron familiares y amigos de las víctimas.

“Ella estaba dormida, la mayoría de pasajeros estaban dormidos, se levantó fue dando las vueltas y, cuando se despertó, la estaban sacando en la ambulancia”, dijo Andrés Jiménez, novio de una de las personas heridas.

María Constanza Zapata, subdirectora médica del Hospital de Cartago, explicó que la mayoría de los heridos llegaron al centro asistencial “con fracturas y con algunas luxaciones y contusiones a nivel general”.

Según las autoridades, el lugar del norte del Valle del Cauca donde ocurrió el siniestro se ha convertido en una zona de alta accidentalidad.

Dos de los heridos que fueron operados en Cartago podrían ser trasladados a hospitales de cuidados intensivos en Pereira, capital del departamento vecino de Risaralda. El accidente ocurrió hacia las 2:30 de la mañana de este martes 7 de enero de 2020.

Vea también: