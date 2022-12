"Mi hija colocó la denuncia y nunca le pararon bolas": madre de joven asesinada por su expareja

A la víctima no se le habría brindado la ruta de atención necesaria para evitar el fatal desenlace.

Hasta Tuluá llegó Adriana Londoño, secretaria de Equidad de Género del Valle del Cauca, tras la muerte de Norma Andrea Cardona, de 23 años, apuñalada por su expareja en medio de una discusión. La funcionaria descubrió que la joven había denunciado en varias oportunidades las agresiones del hombre.

"Vemos que la Comisaría de Familia no actúa de la manera que debe actuar, el caso lo recibe una auxiliar administrativa, quien es la que hace la combinación. La comisaria manifiesta que, por el volumen de trabajo que tiene, es imposible para ella poder atender todos estos casos, lo que hace que a la víctima no se le den las medidas pertinentes para haber así evitado este feminicidio", indicó Londoño.

Por su parte, Fanny Cardona, madre de la víctima, resaltó que a su hija "nunca le pararon bolas", pese a las advertencias que hizo a las autoridades sobre que su expareja la agredía, le pegaba y la amenazaba constantemente.

"Ella por eso me decía: 'Mami, yo allá no voy porque no hacen nada, estoy cansada de ir y nunca me paran bolas'. Le decían que tenía primero que hacer una conciliación para poder hacer algo. Yo le dije a mi hija: Hasta que no la vean muerta a usted o no le pase algo, ahí si no hace nada esa gente'", declaró Cardona.

El caso de Norma Andrea será reportado por la propia oficina de Equidad de Género del departamento a la Procuraduría General de la Nación, para que se inicien las investigaciones contra los funcionarios.

