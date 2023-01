“Mi hijo estaba ahí”: el relato del dueño de la casa contra la que avioneta chocó y dejó 7 muertos

Dos personas resultaron heridas en el siniestro, registrado minutos después de que la aeronave partió del aeropuerto de Popayán.

A las dos y 11 minutos de la tarde, un estruendo acabó con la tranquilidad de los habitantes del barrio Junín de Popayán. Una avioneta tipo piper que cubría la ruta Popayán- López de Micay, en la Costa Pacífica del Cauca, se precipitó a tierra y chocó de frente contra una vivienda.

“Estábamos en el rancho y, de un momento a otro, venía el avioncito perdiendo la estabilidad totalmente y, en cuestión de segundos, se cayó”, aseguró Miller Velarde, testigo.

“Cuando sonó el estruendo, mi primo dijo: ‘El avión se cayó’. Y corrimos todos hacia abajo a ayudar y ver qué había pasado, cuando efectivamente el avión ingresó a la casa de un amigo de nosotros”, dijo Andrea Bastidas, testigo.

De inmediato, comunidad y, minutos más tarde, organismos de socorro llegaron al sitio para rescatar a las víctimas y los heridos.

“A la familia que vive en la residencia afectada se le está dando un apoyo sicológico por parte de una sicóloga de nuestra institución, más dos voluntarios expertos en apoyo sicosocial”, afirmó Joaquín Sánchez, subdirector de socorro de la Cruz Roja en Popayán.

Siete personas murieron y dos más resultaron heridas tras el choque contra la vivienda, donde había un niño de 10 años que, por fortuna, solo sufrió un shock nervioso.

Identifican a las víctimas de accidente de avioneta que cayó sobre una casa en Popayán “En el momento se encontraba mi hijo y mi hermana en la vivienda, yo no estaba, yo trabajo en seguridad y estaba de turno, cuando me llamaron y me dijeron que había caído una avioneta encima de mi casa y mi hijo estaba ahí”, dijo Carlos Astaiza, dueño de la vivienda contra la que se estrelló la aeronave.

El hombre aseguró que su hijo, “gracias a Dios, está fuera de peligro y está bien”, aunque se encuentra bastante “asustado”.

El siniestro obligó a convocar un consejo extraordinario de riesgo en el mismo sitio del accidente, por parte del alcalde César Cristian Gómez, quien manifestó que los heridos están en el Hospital San José.

“Por fortuna, los habitantes de la vivienda no han sufrido ningún percance hasta el momento”, anotó el mandatario de los payaneses.

El lugar permanece acordonado por las autoridades, que también adelantan labores investigativas para establecer las causas del siniestro, registrado en la tarde de este domingo 15 de septiembre de 2019.

