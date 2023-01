Mi nombre es Andrea y no Andrés: docente transgénero que dice estar cansada de constantes agresiones

Crece la polémica en colegio de Tuluá por el nombramiento de esta educadora que dicta clases a niños de quinto de primaria. La Secretaría de Educación se refirió al caso.

En el primer día de clases algunos padres de familia rechazaron la presencia de la docente transgénero y pidieron su cambio.

Andrea Gómez fue nombrada en una institución educativa del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, para trabajar como docente de quinto de primaria, pero asegura que fue discriminada.

“Mi nombre es Andrea y no Andrés como pretendía el señor rector que yo me presentara ante los estudiantes, no puedo retroceder, el psicólogo también pretendía que yo me despojara de estos tópicos y que no me maquillar las uñas, cuando yo no puedo hacer eso porque durante 55 años de mi vida luché para llegar a estas simplezas”, señaló Andréa Gómez, docente transgénero.

Dice, además, que algunos padres de familia la agredieron verbalmente.

Polémica en colegio de Tuluá por docente de quinto de primaria que... “Son niños que están en plena formación y en esta edad están como esponjitas, que todo lo que ven lo aprenden y quieren seguir el ejemplo de los adultos”, manifestó la madre de un estudiante.

“No somos nadie para juzgar y condenar a las personas, nosotros tenemos que pensar que estamos levantando unos hijos”, añade madre de familia.

Gloria Lida Soto, su esposa y con quien lleva 27 años de matrimonio, la respalda al igual que sus tres hijos, y asegura que demandarán al municipio de Tuluá.

“Lo que debieron haber hecho ellos como Secretaría de Educación era, antes de que llegara a la sede, reunir a los padres de familia e informarles del caso, va a venir una persona, una profesora que es transgénero”, explicó Gloria Lida, esposa de la docente.

El secretario de Educación municipal señaló que le han brindad todo el apoyo y que le garantizarán su derecho al trabajo.

“El docente ha sido llamado a la Secretaría de Educación en aras de evitar un percance en el establecimiento educativo, vista la reacción que tuvieron los padres de familia”, manifestó William Rodríguez, secretario de Educación de Tuluá.

Mientras se define la situación de la docente, una nueva profesora fue asignada al curso quinto de la institución educativa.

