“Mi papá desde arriba me está dando mucha fuerza”: Sebastián Rincón

“Era el día que nadie quería que llegara”, así describe Sebastián Rincón la despedida a Freddy Rincón, más que su padre el ídolo que quiere que se sienta orgulloso de él. Sebastián estuvo presente en el homenaje realizado este sábado 16 de abril a su padre en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

“Hay que tomarlo con mucha fortaleza, mi papá desde arriba me está dando mucha fuerza para sobrellevar este momento y también con el cariño de la gente ha ayudado a que este momento no sea tan duro”, manifestó el hijo del coloso de Buenaventura, como le decían de cariño a Freddy Rincón.

El también futbolista confesó que “lo que más me interesa es que él esté orgulloso de mí, en eso me enfoqué, eso fue lo que le prometí y espero poder cumplírselo ahora que vuelvo a Argentina y poder hacer las cosas que él me decía que hiciera”.

Sebastián Rincón recuerda de su padre “la alegría que tenía, la humildad y la forma en que él se desvivía por ayudar a las otras personas”.

A pesar de estar viviendo quizá el peor día de su vida, el hijo de Freddy también envía fortaleza “para el resto de la familia, ha sido muy difícil para todos nosotros”.

“Ahora hay que saber que está en el cielo y en nuestros corazones”, puntualizó.