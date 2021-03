Miedo y desinformación: alerta en Cali por adultos mayores que no quieren vacunarse

Las autoridades del Valle del Cauca y su capital están preocupadas por el rechazo de algunos adultos mayores de 80 años hacia las vacunas del coronavirus COVID-19 . Según cifras de las entidades de salud, el 20% de esa población falta por recibir la inmunización.

Carlos Ramírez, adulto mayor, aseguró que ha escuchado “muchas versiones” sobre los efectos de la vacuna. Además, que nadie lo ha “llamado” ni tampoco han realizado ninguna “gestión” para aplicarle el biológico.

Por su parte, José Julio Zamorano, familiar de adulto mayor, dio a entender que no cree en el biológico, pues ha escuchado que genera “trombos” y crear “complicaciones”.

Las autoridades de salud puntualizaron que la vacuna es segura y que el único riesgo es no aplicársela.

Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, aseguró que los rumores que rodean la vacuna son falsos y que no se debe caer en la desinformación y el miedo.

“Ya hemos vacunado a sus amigos, a familiares, a personas y se han dado cuenta que no ha pasado nada, que no se les inyectó ningún chip, no estamos haciéndole seguimiento a las personas, no estamos eliminando este grupo poblacional. Como ya se pueden dar cuenta los eventos a largo plazo realmente son mínimos así que debemos confiar en la vacuna”, aseguró.

Ya se instalaron megacentros de vacunación para que los adultos mayores lleguen y se apliquen el biológico. Recuerde que el medicamento es totalmente seguro y no necesita cita previa para su aplicación.