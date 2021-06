Mientras avanza el diálogo para desbloquear, en Cali investigan la muerte de 2 manifestantes

En Santiago de Cali avanzan los diálogos entre la alcaldía, la gobernación y los voceros de los puntos de resistencia . Se espera que pronto lleguen a acuerdos para que se levanten los bloqueos en las diferentes vías de la capital del Valle del Cauca.

Mientras las conversaciones se adelantan, las autoridades anunciaron que investigarán la muerte de dos manifestantes en norte de la ciudad.

Desde la administración municipal creen que la situación se solucionará si se establece un diálogo asertivo entre todas las partes implicadas.

“Esos puntos de concentración son espacios de deliberación y diálogo social. Así comenzaremos a construir un plan alternativo. Vamos a comenzar a pensar una nueva estrategia socioeconómica”, aseguró Jesús González, secretario de Bienestar Social de Cali.

Por su parte, Dagoberto Cárdenas, vicario episcopal de la Arquidiócesis de Cali, habló de lo que los jóvenes manifestantes piden.

“Ser reconocidos como interlocutores válidos delante de la gobernabilidad, de la institucionalidad. Lo segundo, poder generar un tratamiento de manifestación y no de acción vandálica o criminal. Y lo tercero, una creación de comisiones, una sobre esclarecimiento de la verdad de los hechos acontecidos desde el 28 de abril y otra que corresponde a generar espacios en los cuales se preserve el derecho a la no judicialización, a la no recriminación, no criminalización de la protesta”, indicó.

En medio de los diálogos, se investiga la muerte de dos jóvenes que se encontraban en el punto de resistencia de Paso del Comercio, norte de la ciudad.

“Se realizan las coordinaciones a través del cuerpo eclesiástico de Cali y una funeraria. Los cuerpos son extraídos del lugar, aproximadamente a las cinco de la mañana. En este momento Medicina Legal deberá determinar las causas de las muertes de los individuos”, manifestó el coronel Guillén Amaya, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.