Mientras la salud agoniza, empleados de un hospital se fueron a Punta Cana con dineros públicos

Además, según detalla la investigación, los funcionarios habrían viajado anteriormente a destinos como San Andrés, Cartagena, Isla Margarita y Cuba. ¿Quién responde?

En medio de una de las crisis más agudas que ha atravesado el país, en el hospital local de Jamundí, sur el Valle del Cauca, hay dinero para viajar. Así se desprende de un informe de la Contraloría.

“El viaje que se realizó con más de 79 servidores del Hospital Piloto de Jamundí a Punta Cana, es un contrato de 244 millones de pesos aproximadamente”, señala Alexánder Salguero, director de Participación de la Contraloría del Valle del Cauca.

Según la entidad, esto es ilegal porque la ley ordena que se haga un estudio de clima laboral que justifique la inversión. El alcalde de Jamundí afirma que cuando llegó al cargo, el contrato estaba hecho.

“Esto se viene realizando hace más de 25 años, es lo que me comentan. Cada año se realiza el sistema en la aplicación a un decreto, dicen ellos, el 1567 en el tema de bienestar social”, explica Édgar Yandi, alcalde del municipio vallecaucano.

Como lo muestra un documento, han viajado también a San Andrés, Cartagena, Isla Margarita, Cuba, entre otros, y aunque, según el concejal Andrés Ramírez, esto haría parte de la convención colectiva, la gerente fue citada.

“Estamos investigando, digamos, si se cumplieron todos los requisitos para hacer este gasto”, manifiesta el cabildante.

Usuarios del hospital, como Idalmy Lasso, rechazaron este tipo de gastos, sobre todo por tratarse de recursos de la salud.

“Me parece muy mal hecho porque es plata de la salud y no deben utilizarla para viajar sino para invertir en lo que el pueblo necesita”, dice Lasso.

La Contraloría también encontró que, en 2018, la gerente del hospital se puso un salario un millón 700 mil pesos más alto que el que devenga el alcalde.

Por su parte, Ligia Elvira Viáfara, gerente del hospital, emitió un comunicado en respuesta a esta situación y niega el aumento de salario del que habla el informe fiscal.

"El informe de la Contraloría se divulga sin el contexto requerido. No están los soportes entregados como pruebas y evidencias de la labor realizada", señala el documento.

El proceso continuará con tres investigaciones, una fiscal en la Contraloría, una disciplinaria en la Procuraduría y una penal en Fiscalía.