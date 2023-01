Mientras reconocido artista de rock estaba en pleno concierto, los ladrones se le metieron a la casa

El cantante colombiano denunció que los delincuentes se le llevaron sus guitarras, las cuales se ha ganado con su trabajo. Pidió ayuda para recuperarlas.

Mediante un mensaje en su perfil de Facebook, Jorge Fresquet, vocalista de la banda caleña Kronos, reveló que fue víctima de hurto mientras se encontraba en un concierto en Popayán.

Según el músico, hombres aprovecharon su ausencia e ingresaron a su casa, ubicada en Cali, y se robaron dos de sus guitarras, unos de los bienes más preciados para él.

“Me gusta darles buenas noticias siempre y no me gusta pedir favores, pero ahora quiero pedirles a todos los que leen esto que me ayuden a encontrar mis guitarras. Aprovecharon mi ausencia para violentar mi casa y llevarse mis Ovation”, comentó Fresquet en su Facebook.

De igual manera, el vocalista de Kronos se mostró optimista y a la expectativa de recuperar sus instrumentos musicales.

“No me van a quitar la sonrisa ni la alegría entrando a mi casa a dejar su mala onda y robarme lo que me he ganado con mi trabajo. Somos muchos y estoy seguro que mis guitarras aparecerán con la ayuda de todos”.

La solidaridad por parte de los fanáticos de Fresquet y colegas del mundo musical no se hizo esperar. Julio Nava, cantante caleño, también publicó en su Facebook un mensaje de apoyo para el vocalista de Kronos.

“Que lamentable. Creo que debemos estar alerta para cuando traten de venderlas o empeñar las guitarras. Alerta, todos, muchachos, tiren el dato. Abrazos, Jorge, la mezquindad no debe triunfar sobre los que trabajan tan transparente como vos”.

De igual manera, seguidores del afectado realizaron comentarios en su cuenta de Twitter para tratar de reconfortarle.

@luka_cruz publicó: “Que rabia, como la gente puede ser así”. Por su parte, @el_juli87 comentó: “Que lástima, maestro, por esta situación. Esperemos que las autoridades le brinden total apoyo y colaboración en la búsqueda de sus preciadas guitarras”.

Tanto los fanáticos como el músico están a la espera de los resultados de las investigaciones del paradero de los instrumentos.

Este ocurrió el pasado sábado 28 de septiembre del 2019.