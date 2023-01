Mientras Tulio Gómez abandona Cali, Jersson González llega a la Sijín a denunciar amenazas

El técnico del América ha recibido intimidaciones, tras la eliminación del equipo en la Liga Águila. Lo mismo pasó con el máximo accionista escarlata.

Hasta las instalaciones de la Sijín de la Policía de Cali llegó el técnico del América, Jersson González, para interponer la denuncia por amenazas contra su vida.

“Me amenazaron en Bogotá, del Barón Rojo Sur. Sé que no son todos, porque hay que aclarar eso, pero me amenazaron, me amenazaron de muerte y me da tristeza que llegue a este punto, antes del partido. Entonces ahora que ganamos el compromiso, ahora sí soy el bueno”, dijo.

Asimismo, el máximo accionista del equipo rojo, Tulio Gómez, también recibió una serie de intimidaciones a través de redes sociales, y, según él, decidió abandonar la capital del Valle del Cauca.

Tulio Gómez, máximo accionista de América, abandonó Cali por amenazas contra él y su familia Por su parte, Jersson González anunció además que no continuará como técnico del equipo profesional.

“Vuelvo a las divisiones menores, vuelvo al equipo Sub-20 y esperamos a ver qué sucede en estos días que tengo de receso, son 8 días que me van a dar. Entonces, para calmarme y estar tranquilo también con mi familia y ver qué pasa”, señaló.

A su llegada a Bogotá antes del partido con Millonarios, el técnico del América aseguró haber recibido amenazas de varias personas en el aeropuerto y publicó unas fotografías. Entre tanto, la Policía dijo que ya se inició la investigación del caso.

“Por una tercera persona tuvimos conocimiento de estas amenazas, donde desadaptados tratan de tomar la justicia por su cuenta y amenazan a algunos directivos del América de Cali”, afirmó el coronel Didier Estrada, comandante Operativo de la Policía de Cali.

El oficial aseguró que ya se están realizando las investigaciones y que, “muy seguramente”, se dará con la captura de las personas responsables de las amenazas.

Expertos de la Policía trabajan en el rastreo de las cuentas desde las cuales se hicieron las intimidaciones.