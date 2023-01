Migrantes venezolanos dicen que por esta razón los caleños no les siguieron brindando ayudas

El panorama es preocupante, pues otro grupo de ciudadanos del vecino país se instalaron en una zona verde aleñada a la Terminal de Transportes.

En cambuches improvisados, colchonetas y colchones inflables es como están durmiendo los cerca de 100 venezolanos que llegaron hace dos semanas y se instalaron entre la calle 26 y la carrera 2 Norte en Cali.

“Salí de mi país para venir para acá porque allá no se consigue nada, ni pañales ni comida. Todo allá está muy caro, inclusive, nos estamos muriendo de hambre”, explica Flor María Colina, migrante venezolana.

Aseguran que llevan varios días sin comer bien y su única opción para bañarse es el río Cali.

“Ya tenemos como dos días que no comemos porque no nos traen alimentos, pues la Policía no permite que los carros se paren a darnos alimentos y colaboraciones”, señala Gerardo Mendoza, migrante venezolano.

Según estas personas, desde que se hizo pública una riña que tuvieron con un colombiano no han vuelto a recibir ayudas.

"Dicen que nosotros los venezolanos matamos a un colombiano, cuando en realidad está vivo y nos corrieron de allá y nos quitaron las ayudas", añade Flor María.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali aseguró que ya están en la búsqueda de un espacio para reubicarlos. Por el momento, no se sabe si en el centro de la capital del Valle del Cauca o en las afueras de la ciudad.