“Mike sabe que puede hacer lo que quiera”: Greeicy Rendón se defendió de los que la llamaron tóxica

Greeicy Rendón y Mike Bahía, una de las parejas más queridas por los colombianos, volvieron a generar comentarios con sus divertidas ocurrencias en las redes sociales de ambos.

Esta vez fue con un video de humor, en el que aparece Greeicy bailando y sigilosamente se acerca Mike con una consola de videojuegos debajo del brazo y, tímidamente, le pide permiso para ir a jugar con sus amigos.

Posteriormente, la artista le responde con una mirada a Mike, quien encogido de hombros se fue por donde vino.

Este video de humor generó comentarios entre los fanáticos de la pareja, quienes creen que Greeicy es tóxica con Mike y que le limita su libertad.

Ante esto, Greeicy Rendón dedicó varias de sus historias de Instagram para aclarar la situación y explicar que ella no es cansona ni tóxica con su pareja.

“Yo no me considero cansona. Yo no me siento de dueña de nadie y nadie es dueña de mí. Yo comparto una vida con Mike, pero él puede hacer lo que quiera. Que él confíe en las decisiones que yo tomo y me haga caso, es diferente”, aseguró la artista.

Greeicy comentó que le causa gracia cuando Mike le pide permiso o le pregunta para hacer algo. También puntualizó que, a su parecer, él se siente libre a su lado.

“A mí lo que me da risa es que me pregunte. Es decir, para qué me pide permiso. En las cosas importantes de su vida si me meto y le hablo claro. Uno es libre, uno puede hacer lo que quiera. Si después de tantos años sigue conmigo es porque se siente libre”, sostuvo la cantante.

Aunque es evidente el amor que ambos se tienen y lo bien que la pasan cuando están juntos, Greeicy le salió al paso a estos comentarios.