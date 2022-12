Milagro: motocrosista caleño se recupera tras año y medio de accidente en México

Foto: cortesía Deporte y Espectáculo

El reconocido motocrosista caleño Mauricio Ospina es un ejemplo de paciencia y perseverancia. Tras casi año y medio de sufrir un grave accidente en México previo a una presentación y donde casi pierde la vida, este deportista extremo retorna a las pistas, algo que jamás eliminó de su mente, y cuenta cómo logro recuperarse.

“Desde el primer día que pude abrir los ojos era mucho dolor y desespero al verme así, sin poder mover un dedo, sin respirar y no poder ver bien. Pero le metí muchas ganas a mi recuperación pensando en mi familia, mi mujer, mis hermanos, mis amigos y toda la gente que me apoya”, dice Ospina, quien estuvo en un coma inducido por varios días.

Producto del accidente, Mauricio sufrió trece fracturas en el rostro y una en la base del cráneo que provocó la salida del líquido cefalorraquídeo, la cual, por fortuna, fue controlada oportunamente por los médicos.

Además, presentó desprendimiento de maxilar, la nariz le quedó casi destruida y sus ojos también resultaron afectados. “Me operaron las córneas y las retinas porque estas se me habían desprendido. Estuvo veinte días en el hospital donde me habían dicho que iba a estar tres meses, y luego estuve una semana donde un amigo en México”, afirma.

Siempre pensando en su recuperación, este deportista caleño trataba de hacer lo máximo todos los días y atendía las indicaciones de los médicos. “Caminaba por el cuarto, hacía ejercicio, todo lo que me decían, lo hacía”, dice.

Tras su regreso a Cali, Mauricio visitó muchos doctores que, según él, le decían que no iba a recuperarse lo suficiente para seguir practicando el deporte que lo apasiona, motocross freestyle. “Me decían que eso vale mucha plata, 60 millones de pesos, otros me decían venga le pongo este parchesito. Y cada vez que iba, las citas eran muy costosas”, afirmó.

Sin embargo, estos comentarios no quebrantaron su esperanza y deseo por volver a subirse a su moto a realizar las acrobacias que le otorgaron reconocimiento nacional e internacional.



De nuevo compartiendo show con mi hermano @ivanospinafmx

Gracias a Dios todo salio muy bien ahora rumbo a casa. pic.twitter.com/dF6BPCnheJ — Mauricio Ospina (@mauricioospinas) August 28, 2016

“Mi familia hizo rifas, mi hermano hizo un evento , mucha gente hizo donaciones desde países como Chile, Panamá, Estados Unidos y España. Logré recolectar cierta plata para algunas cirugías. Poco a poco fui recuperándome de todo, la visión que era la que más me afectaba, pues ver doble es algo muy difícil”, comenta.

Ahora, después de casi año y medio del accidente en México y pese a que aún debe someterse a más cirugías, Mauricio vuelve por lo alto a las pistas para demostrar que le ha ganado la batalla a la adversidad.

“Ya he tenido algunos eventos fuera del país, ya fui a Perú y a Ecuador. Ahora estaré este domingo 11 de septiembre en la pista todo terreno Motorsports Track de Cali. El 24 de septiembre estará en otro evento y en octubre estaré en Unicentro de Palmira”, asegura Ospina.



Este deportista extremo agradece también al cirujano plástico Wilson Arias, el odontológo Enrique Pinto, el doctor Sergio Ortiz, quienes le han ayudado hasta el momento con varias cirugías y han tenido fe en su recuperación.

“Voy a quedar muy bien gracias a ellos y pienso seguir adelante con eso. He vuelto a retomar mi pasión, pero ahora con más precaución, estando más seguro, revisando los terrenos y las motos, cosas que uno no hacía antes confiado en que accidentes como el que me sucedió puedan pasar”, concluye.

Mauricio Ospina tiene 33 años de edad y es uno de los cuatro colombianos que se dedica profesionalmente al freestyle motocross, junto con Sebastián 'Tatán' Mejía, Duver 'El pollo' Restrepo y su hermano Iván Ospina.