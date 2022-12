Milagrosamente, ocupantes de camioneta se salvaron tras accidente con volqueta en oeste de Cali

El automotor se encontraba parqueado en una vía cuando fue sorprendido por otro vehículo cargado de escombros, que dio varias vueltas y le cayó encima.

El conductor de la volqueta perdió el control y se volcó lateralmente, luego esta chocó con un muro y, posteriormente, contra la camioneta, cuyos ocupantes se salvaron milagrosamente. El médico Francisco Vargas logró salir ileso.

"Yo vi que el vuelco volaba y dije: 'me cayó encima'. Fortunosamente mi Dios se acordó de mí y dijo: 'quédese ahí donde está'. Estaba a 30 centímetros de donde hubiera podido caer ese volco y, entonces, me aplasta", relató Vargas.

Testigos del aparatoso accidente, ocurrido en calle del oeste de Cali, aseguraron que el conductor de la volqueta salió expulsado de la misma. Según el agente de tránsito que atendió el hecho, esta fue la única persona que requirió atención en una clínica de la ciudad.

Las autoridades analizan varias hipótesis, entre ellas una falla mecánica por la ruptura del troque y el estado en el que se encuentran las ruedas de la volqueta. En el sitio no se encontraron los documentos del vehículo, por lo que no fue posible establecer si estaban o no en regla.